ТРЦ Blockbuster Mall за 2025 р. збільшив виторг на 25%

ТРЦ Blockbuster Mall за 2025 рік зменшив вакантність площ на 20% та збільшив виторг на 25%, повідомляє пресслужба ТРЦ.

"Упродовж 2025 року були відкриті нові торгові точки площею 14 459 кв. м, що стало одним із факторів зниження вакантності. Протягом 2025 року ми з командою зосередилися на посиленні ключових категорій та релокації брендів у зони з вищою комерційною ефективністю. Таким чином знизили вакантність на 20% у порівнянні з 2024-м", – повідомив СЕО Blockbuster Mall Дмитро Лашин.

На початок 2026 року ТРЦ Blockbuster Mall вже співпрацює з більше ніж 150 ритейлерами. Зокрема, у серпні-2025 запустилися два великі міжнародні гравці: Half Price відкрив найбільший в Україні магазин площею понад 2269 кв. м, а CCC посилив пропозицію у категорії взуття та аксесуарів. Восени минулого року у ТРЦ Blockbuster Mall стартував експеримент з першим в Україні вегетаріанським KFC.

Компанія у 2026 році планує ввести в експлуатацію близько 17,5 тис. кв. м торгових площ. Серед вже анонсованих – відкриття "Антошки" площею 1577 кв. м.

"Про IKEA зараз казати нічого не буду — вони залишаються важливим орендарем для нас й українського ринку загалом, але наразі будь-які деталі щодо майбутніх рішень бренду можуть бути озвучені виключно після офіційних заяв самої IKEA. Разом з тим Blockbuster Mall підтримує робочий діалог й має підстави для позитивних очікувань щодо розвитку співпраці", – повідомив Лашин.

В цілому, за його словами, змінюється структура орендарів: якщо попередньо команда ставила на масс-маркет бренди, то нині вже на "середній+".

У минулому році фіксувалось стабільне зростання трафіку (у пікові місяці сягало до +35% у порівнянні з аналогічними періодами 2024 року) і товарообігу – у цілому на 25% у порівнянні з 2024 роком. Лашин повідомив, що у 2025 році в окремі періоди фіксувалося зниження виторгу будівельного супермаркету "Епіцентру", хоча він залишається одним із ключових якірних орендарів Blockbuster Mall та формує близько 17% загального товарообігу.

За його словами, фестивалі минулого року мали значний вплив на показники ТРЦ. Наприклад, музичний благодійний фестиваль B-Mall Fest 2025 за три дні, 28-30 листопада, зібрав понад 120 тис. відвідувачів, на Atlas цього року було продано майже 72 тис. квитків.

"Під час фестивальних днів трафік ТРЦ зростав до 30%, конверсія в категоріях fashion та beauty — на 10-20%, food-зона мала виторг вдвічі більше", – навів приклад СЕО Blockbuster Mall.

Серед трендів 2026 року він назвав розвиток омніканальності, гнучкість форматів, зростання сегменту "середній+" та фокус споживача на досвід, а не на товар.

"Ми, в Україні, розвиваємо ритейл під час війни, й, після обвалу на 90% у перші тижні вторгнення, ми вже вийшли на довоєнний рівень. Й це не про оптимізм, а про наше вміння адаптуватися. Так, ми працюємо з набагато коротшим горизонтом планування, і якщо європейський ритейлер планує на 5-10 років, то у нас горизонт — 6-12 місяців. 2025 рік показав, що навіть у воєнний час українці хочуть жити повноцінним життям: ходять на фестивалі, купують якісні речі, підтримують бренди. Наше завдання як ТРЦ — створювати для цього правильні умови та інфраструктуру", – сказав Лашин.

Загальна площа ТРЦ Blockbuster Mall 450 тис. кв. м, орендна близько 150 тис. Відкриття якірного орендаря ТРЦ – супермаркету "Сільпо" – відбулося 20 листопада 2019 року. У ТРЦ понад 150 магазинів, кінотеатр, фудмаркет та зона розваг, критий сімейний парк GALAXY, і найбільший в Україні скейт-парк та ролердром Turbo X Spot. Діє у ТРЦ і найбільше укриття країни (сертифіковане ДСНС).

Згідно з даними відкритих реєстрів, бенефіціаром ТОВ "Інвестбуд гарант" (формального власника ТРЦ Blockbuster Mall) є Олександр Спектор і Марина Дорохіна.