Мережа "Аврора" у 2025 р. збільшила виторг майже на 30%

Українська мережа магазинів формату one dollar store "Аврора" у 2025 році відкрив 235 нових магазинів в Україні, виторг мережі склав 58,6 млрд грн (з ПДВ), що на 28,6% більше порівняно з 2024 роком, повідомив СЕО мережі Тарас Панасенко у фейсбук.

Він повідомив, що у 2025 році більше 12 млн клієнтів обрали магазини "Аврора" понад 370 млн разів, а Індекс підтримки споживача (NPS - Net Promoter Score) зріс до 59 пунктів.

"Ми посилюємо підтримку українських виробників: близько 50% асортименту – товари з України, понад 600 виробників, з яких 36 експортують продукцію для 65 магазинів "Аврори" в Румунії. Важливою подією року стало й отримання статусу АЕО (авторізований економічний оператор), який підтверджує, що компанія працює повністю "в білу" і за всіма правилами", – наголосив Панасенко.

За рік "Аврора" сплатила понад 8,6 млрд грн податків, увійшовши до топ-20 найбільших платників податків України та ставши найбільшим платником у Полтавській громаді (288,4 млн грн ПДФО). Підтримка компанією соціальних та благодійних проєктів склала 322 млн грн.

"Із важливого – створили ролі Chief Veteran Officer та Chief Inclusion Officer і розвиваємо ветеранський та інклюзивний напрями як системну роботу. Понад 140 ветеранів, у тому числі захисники й захисниці з інвалідністю, вже працюють в "Аврорі", – повідомив він.

"Аврору" було засновано 2011 року Левом Жиденком, Тарасом Панасенком і Лесею Клименко. На кінець 2025 року мережа налічує понад 1,7 тис. магазинів в Україні та 65 у Румунії. Головний офіс торговельної мережі розташовано у Полтаві.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Вигідна покупка", яке розвиває мережу, є кіпрська "Авроритейл Інвестменс Лімітед", її бенефіціар – Лев Жиденко, серед власників – фонди під управлінням Horizon Capital.