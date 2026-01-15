Інтерфакс-Україна
Економіка
15:12 15.01.2026

Масове використання генераторів не впливає на ціну палива – директор А-95

1 хв читати
Масове використання генераторів не впливає на ціну палива – директор А-95
Фото: Київська ОВА

Масове використання генераторів в Україні в умовах гострого дефіциту електроенергії та перебоїв з теплопостачанням не впливає на ціну пального на роздрібному ринку, повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"В межах 10% ми оцінюємо генераторний попит. Це насправді чимало. Сумарно бензин і дизель - це до 70-80 тис. тонн на місяць. Але якщо ми говоримо, чи впливає це на ціни якимось чином, то ні, оскільки ми можемо привезти пального набагато більше", - сказав він під час брифінгу в Медіа-центрі України в Києві в четвер.

За словами експерта, в Україні наразі достатня пропозиція пального і фактор генераторів не впливає на ціну, оскільки дефіцит палива відсутній.

Водночас, пояснив Куюн, черги на автозаправках можуть виникати через те, що багато водіїв, окрім заправки автомобілів, наповнюють паливом також каністри.

"Ти просто фізично проводиш більше часу на заправках і їх пропускна здатність знижується, тому можуть виникати певні черги", - зазначив він.

Як повідомлялося з посиланням на директора А-95", підвищення світових цін на нафту разом зі зниження курсу гривні до євро і долара може спричинити подорожчання ціни пального на роздрібному ринку вже починаючи з січня цього року.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Jowq3m6X8t0&list=PLNURYDvkflpWTKZpz7OvrOIY60Llqw4MS

Теги: #генератори #пальне #ціни

