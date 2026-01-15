НКРЕКП запровадила оновлену модель запуску об'єктів розподіленої генерації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), ухвалила зміни, спрямовані на оптимізацію процедур приєднання та виходу на ринок виробників електричної енергії з об’єктів розподіленої генерації.

"Зміни покликані суттєво прискорити введення нових генеруючих потужностей в енергетичну систему України", - повідомив регулятор на своєму сайті.

Віднині якщо власник (користувач) генеруючої установки не може забезпечити організацію інформаційного обміну технологічною інформацією в режимі реального часу для генеруючих одиниць типу B, він може скористатися процедурою отримання відступів, звернувшись до оператора системи передачі (ОСП) НЕК "Укренерго" із запитом на звільнення від виконання окремих технічних вимог Кодексу системи передачі.

Строк розгляду відповідного запиту та реєстрації наданого відступу становить три робочі дні.

Прийнятим рішенням, зокрема, передбачено зменшення кількості етапів, необхідних для введення в роботу об’єктів розподіленої генерації та оптимізацію договірних процедур – замість кількох звернень суб’єкт господарювання подає одну заяву до "Укренерго" для укладення одразу трьох договорів, необхідних для початку діяльності.

Крім того, вдосконалено вимоги до укладення договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління з виробниками електричної енергії, які планують здійснювати виробництво на об’єктах розподіленої генерації з генеруючими одиницями типу B.

Як зазначили в НКРЕКП, для підвищення якості комунікації передбачено впровадження "Укренерго" спеціалізованих каналів підтримки потенційних виробників, визначення відповідальних працівників для надання консультацій, а також організацію роботи за принципом "єдиного вікна", що дасть змогу комплексно проходити всі етапи запуску генеруючих установок без необхідності звернення до різних структурних підрозділів. При цьому функціонування "єдиного вікна" має здійснюватися на постійній основі із забезпеченням оперативного опрацювання отриманих документів у строк, що не перевищує трьох діб.