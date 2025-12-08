Інтерфакс-Україна
Події
19:12 08.12.2025

Нардеп Жупанин зареєстрував законопроєкт про ротацію чинних членів НКРЕКП

Народний депутат Андрій Жупанин ("Слуга народу") та кілька інших депутатів зареєстрували в парламенті законопроєкт щодо змін в роботі Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Законопроєкт зареєстрований за номером 14282, але його текст наразі відсутній.

"Пропонуємо ротацію всіх чинних членів комісії в три етапи, що має завершитися до спливу 12 місяців з моменту прийняття закону. Пропонуємо удосконалити конкурсний відбір членів регулятора, шляхом залучення у цей процес представників Єврокомісії та Енергетичного Співтовариства, покращення процедури оцінювання, прозорості оцінювання кандидатів, тощо", – написав Жупанин у своєму Facebook.

За його словами, серед пропозицій – посилення інституційної незалежності регулятора в частині розпоряджання людськими та фінансовими ресурсами.

Жупанин зазначив, що при написанні законопроєкту він та колеги консультувалися з Секретаріатом Енергетичного Співториства та врахували його пропозиції, що були отримані в офіційному порядку.

"Прийняття цього законопроєкту є вимогою Меморандуму з МВФ, а також передбачене програмою Ukraine Facility", – зауважив Жупанин.

Як повідомлялося, 19 листопада віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив у Верховній Раді, що  Кабінет міністрів вважає за необхідне зміну складу членів НКРЕКП після того, як НАБУ встановила серед учасників схеми "Мідас" її члена Сергія Пушкаря. Він у 2022 по 2025 роках працював виконавчим директором з правового забезпечення НАЕК "Енергоатом", з вересня 2025 року за результатами відкритого конкурсного відбору був призначений у НКРЕКП.

"Я вважаю, що в світлі тих фактів, які проявлені, всі члени НКРЕКП мали б теж піти зі своїх посад як з незалежного органу. Якщо цього не відбудеться, ми звернемося до Верховної Ради з наданням таких повноважень, щоб припинити повноваження членів НКРЕКП, незважаючи на те, що це незалежний орган", - сказав він.

До складу керівництва НКРЕКП наразі входять сім членів, включаючи голову комісії Юрія Власенка. За інформацією джерел Енергореформи, Власенко запропонував Пушкарю подати у відставку, але той відмовився. Після цього його посадові обов’язки в НКРЕКП були дуже урізані.

17 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу НКРЕКП.

Згідно з законом про НКРЕКП, повноваження члена регулятора припиняються достроково за рішенням уряду в разі призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим, припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України, невідповідності вимогам частини другої статті 7 закону.

Крім того, підставою для дострокового припинення повноважень є встановлення факту порушення ним вимог законів, що регулюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

Підставою також є набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності члена регулятора за незаконні дії чи бездіяльність, що завдали істотної шкоди інтересам держави, фізичних чи юридичних осіб, набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього, набрання законної сили рішенням суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане із корупцією.

Ще однією підставою є подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, зокрема, в разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я, або у разі виходу на пенсію, а також подання заяви про відставку в разі принципової незгоди з рішеннями регулятора.

 

