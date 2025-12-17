Інтерфакс-Україна
Події
13:04 17.12.2025

Рада визначила правовий статус військовослужбовців-іноземців

2 хв читати
Рада визначила правовий статус військовослужбовців-іноземців
Фото: https://news.dtkt.ua

Верховна Рада визначила правовий статус військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства.

За відповідний законопроєкт №14052 про внесення змін до деяких законів щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства проголосував у цілому 291 народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Законопроєкт, зокрема, передбачає, що іноземні громадяни, які проходять військову службу, для підтвердження законності перебування на території України, мають право на оформлення посвідки на тимчасове проживання на весь строк дії контракту, а також протягом трьох місяців після його припинення або розірвання. Крім того, відповідно до положень законопроєкту, іноземні військовослужбовці та члени їхніх сімей можуть подавати паспортний документ, навіть якщо його термін дії закінчився або він потребує обміну, якщо для отримання нового документа необхідно звертатися до органів влади країни громадянства або попереднього постійного проживання, яка здійснила акт збройної агресії проти України або не визнає її територіальну цілісність і суверенітет.

Законопроєкт також передбачає внесення змін до статті 3 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", якими пропонується встановити, що його дія не поширюється на іноземних громадян та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії, крім положень, що стосуються грошового забезпечення, надання відпусток, медичної допомоги та медичних послуг.

Теги: #законопроєкт #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:40 17.12.2025
Рада зобов’язала міністрів звітувати перед відставкою

Рада зобов’язала міністрів звітувати перед відставкою

01:12 17.12.2025
Законопроєкт про санкції за купівлю та сприяння імпорту російської нафти внесли на розгляд Сенату США – Стефанішина

Законопроєкт про санкції за купівлю та сприяння імпорту російської нафти внесли на розгляд Сенату США – Стефанішина

12:13 16.12.2025
Безугла заблокувала трибуну, Рада розпочала засідання із запізненням

Безугла заблокувала трибуну, Рада розпочала засідання із запізненням

22:44 15.12.2025
Раді рекомендують ухвалити закон про Кіберсили ЗСУ – нардеп

Раді рекомендують ухвалити закон про Кіберсили ЗСУ – нардеп

14:48 15.12.2025
Бізнес закликає доопрацювати законопроєкт про підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини

Бізнес закликає доопрацювати законопроєкт про підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини

14:01 09.12.2025
Раді пропонують удосконалити умови укладення контракту про проходження військової служби

Раді пропонують удосконалити умови укладення контракту про проходження військової служби

19:12 08.12.2025
Нардеп Жупанин зареєстрував законопроєкт про ротацію чинних членів НКРЕКП

Нардеп Жупанин зареєстрував законопроєкт про ротацію чинних членів НКРЕКП

14:38 04.12.2025
Рада створила ТСК для розслідування незаконної забудови, що призвела до порушення права на житло військовим

Рада створила ТСК для розслідування незаконної забудови, що призвела до порушення права на житло військовим

14:03 04.12.2025
Рада має намір створити умови для залучення спеціалістів іноземних держав до ідентифікації невпізнаних тіл

Рада має намір створити умови для залучення спеціалістів іноземних держав до ідентифікації невпізнаних тіл

14:01 04.12.2025
Рада прийняла закон про імпортні пільги виробникам дронів

Рада прийняла закон про імпортні пільги виробникам дронів

ВАЖЛИВЕ

Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон - премʼєр

ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

Ворог у Запоріжжі поцілив по двом житловим будинкам, поранено жінку у приміській громаді – ОВА

Окупанти атакували Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, про постраждалих не повідомляється

Українськім воїнам вдалося взяти під контроль майже 90% території Купʼянська - Сирський

ОСТАННЄ

ДТЕК відновив електропостачання ще понад 250 тис. абонентів Одещини за останню добу, без світла залишаються 32,9 тис. домівок

Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон - премʼєр

Комісія з добору очільника ДМС допустила до конкурсу 38 заявників, 4 заявки відхилено

ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

Ворог у Запоріжжі поцілив по двом житловим будинкам, поранено жінку у приміській громаді – ОВА

Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура не зміниться, місцями тумани

Окупанти атакували Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, про постраждалих не повідомляється

США готують нові санкції проти РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду – ЗМІ

Українськім воїнам вдалося взяти під контроль майже 90% території Купʼянська - Сирський

План США та Європи передбачає посилення ЗСУ та розгортання європейських сил в Україні – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА