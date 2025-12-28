Інтерфакс-Україна
Медицина
14:12 28.12.2025

Комітет здоров'я нації підтримав доопрацьований законопроєкт про врегулювання обігу нікотинових паучів

Комітет здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав доопрацьований законопроєкт № 11014 про врегулювання обігу нікотинових паучів та направив його на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляє комітет на своїй сторінці у Фейсбук, відповідне рішення члени комітету прийняли на засіданні в суботу.

Над доопрацюванням законопроєкту працювала робоча група на чолі з депутатом Артемом Дубновим.

Доопрацьована редакція передбачає, зокрема, заборону продажу паучів неповнолітнім, заборону на рекламу, спонсорство та промоцію, а також розміщення медичного попередження на упаковці розміром у 65% та регламентую граничний вміст 1 мг нікотину в одному снюсі.

Також редакція виключає положення, які не стосуються паучів, зокрема ті, що регулюють використання електронних сигарет.

Законопроєкт почне діяти через пів року після його підписання, що дозволить виробникам продати вже вироблені чи поставлені в країну товари.

Як зазначив на засіданні комітету міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, нікотин — шкідлива речовина, яка викликає залежність. І тому регулювання обігу снюсів має бути жорстким. Підтримую позицію міністра. На мою думку, регулювання снюсів має бути таким самим, як і для сигарет, та повністю відповідати європейським нормам, що і передбачено у законопроєкті № 11014.

Комітет прийняв рішення направити документ на розгляд парламенту та рекомендувати ухвалити його у першому читанні.

Теги: #законопроєкт #нікотинові_паучі

