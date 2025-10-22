Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова анонсувала на 2026 рік оплату державою послуг лікування рубців та шрамів і запровадження експериментального проєкту щодо лікування залежностей у ветеранів війни.

"Готується зараз до розгляду урядом постанова щодо тривалого лікування. Вона буде оплачуватись через Національну службу здоров’я України, але туди будуть контрактуватися ті організації, які спроможні надавати таку тривалу медичну і медсестринську допомогу людям, які втратили багато здоров’я, і потребують такого тривалого догляду. Це можуть бути люди зі спінальними травмами, які знерухомлені, або з тяжкими черепно-мозковими травмами. Думаю, що ми почнемо в кінці року контрактувати, а послуга почне надаватися з 2026-го", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Також відомство готує постанову, в якій держава буде оплачувати послуги, що стосуються лікування рубців та шрамів.

"Здавалось би, що це така, з одного боку, fancy програма, але з іншого боку, власне зовнішній вигляд дуже багато означає для людини і її готовності йти працювати, готовності взагалі виходити в люди. Маю амбіцію її прийняти в цьому році, але думаю, що фінансування почнеться в наступному", - додала міністр.

Крім того, за її словами, Мінветеранів уже почало роботу над запровадженням експериментального проєкту щодо лікування залежностей у ветеранів війни.

"Ми зараз вибудовуємо, як має виглядати ця державна програма, тому що вона повинна включати в себе цілу низку заходів від профілактики і верифікації схильності людини ще на початку служби, закінчуючи елементами лікування, підтримки, допомоги в працевлаштуванні, зайнятості через спорт. Крім того, будуть враховані моделі, що робити, якщо людини через зловживання вже скоїла злочин. Ми зараз в процесі, я тут даю час своїм колегам розібратися і декомпозувати всю проблему на елементи, для того, щоб потім синтезувати робочі моделі", - розповіла Калмикова.

За її словами, цей проєкт стосуватиметься всіх видів залежностей, зокрема, гемблінгу, комп’ютерних, алкогольних і наркотичних залежностей.

"Він запуститься не в цьому році, але ми працюємо з партнерами, вивчаючи досвід, який працює, та готуємо нормативні акти, які зможуть перекласти цей досвід в законодавчу площину", - додала вона.

Серед іншого, Калмикова анонсувала запуск в 2025 році експериментального проєкту щодо абілітації ветеранів війни.

"У цій сфері багато працює громадський сектор, самостійно шукаючи кошти, але це має бути інакше і ми, як держава, маємо на себе взяти зобов’язання підтримати тих, хто потребує заходів з абілітації. Абілітація - це про набуття людиною спроможності обслуговувати себе після медичної реабілітації. І тому цей проєкт відповідатиме на запит: як людині далі жити, як бути зі своїм тілом, як бути зі своїм побутом. Цьому треба вчитись, і в кожного свій темп", - розповіла міністр.

За її словами, часто ветерани скаржаться, що тієї частини, яку дають ерготерапевти в рамках реабілітації, не завжди достатньо, а якщо медична реабілітація вже завершилась, то тримати людину в закладі охорони здоров’я не має сенсу.

"Тому ми виводимо цю послугу окремо, для того, щоб за потреби людина могла вчитися стільки, скільки потрібно для того, щоб відчувати себе комфортно в своєму житті, в своєму новому тілі. Сюди буде входити, зокрема, і фізична адаптація: як готувати, як прибирати, як застеляти ліжко - це побутові навички, які людині треба заново освоювати після поранення", - додала Калмикова.

Як повідомлялося, 21 жовтня Мінветеранів розпочало збір заявок на участь у спеціалізованій програмі адаптації для ветеранів і ветеранок, які мають повну або часткову втрату зору внаслідок війни.

В червні 2024 року Кабінет міністрів схвалив надання ветеранам і військовослужбовцям права на відшкодування вартості послуг планової стоматологічної допомоги.