Фармкомпанія "Здоров'я" через близькість фронту перевела частину співробітників на дистанційний режим

ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я" (Харків) через близькість фронту перевела частину співробітників на дистанційний режим.

Як повідомила компанія в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), це стало причиною несвоєчасного оформлення звітності.

"У зв’язку із близкістю місцерозташування товариства до лінії фронту (25-35 км.) та перебуванням Харківської територіальної громади в зоні активних артобстрілів частину персоналу переведено на дистанційний режим роботи, що ускладнило доступ до архіву документів та зробило неможливим закінчити оформлення звітності у термін 30 вересня 2025 року", - повідомила компанія.

За даними системи Опендатабот, в 2024 році чистий прибуток фармкомпанії становив 137,045 тис. грн проти 142,718 млн грн у 2023 році.

За даними системи, кінцевий бенефіціарний власник компанії – Володимир Новіков.