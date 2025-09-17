Інтерфакс-Україна
Медицина
12:33 17.09.2025

Фармкомпанія "Дарниця" призупинила виробництво через конфлікт з аптечними мережами – ЗМІ

ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"" (Київ) призупинила виробництво через переповненість складів, яка виникла через конфлікт з аптечними мережами.

Як повідомило видання "Економічна правда", склади компанії "вщент заповнені через небажання найбільших аптечних мереж реалізовувати продукцію компанії".

Агентство "Інтерфакс-Україна" звернулось до компанії з приводу коментаря щодо ситуації, що виникла, але поки не отримало відповіді.

Фармкомпанія "Дарниця" - лідер фармринку України у натуральному виразі. Компанія присутня на ринку понад 90 років і випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрями розвитку портфеля - кардіологія, неврологія, вирішення проблем болю.

Кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.

