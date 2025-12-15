Мобільні реабілітаційні команди УЧХ працюють в Одеській області
За півроку мобільні реабілітаційні команди Українського Червоного Хреста (УЧХ), які працюють на Одещині, здійснили майже 260 виїздів.
«З липня 2025 року в Одеській області працюють мобільні реабілітаційні команди Українського Червоного Хреста. Їхня мета — забезпечити доступною реабілітацією людей у громадах, де такі послуги недоступні або обмежені. За цей час фахівці здійснили 258 виїздів», - повідомив УЧХ у понеділок у Фейсбуці.
Члени мобільних бригад надавали послуги з реабілітації людям після інсультів, ампутацій кінцівок, множинних переломів та інших травм, що потребують тривалого відновлення.
Впродовж шести місяців підтримку отримала 61 людина з 9 населених пунктів Одеського району області.
Окрім цього, мобільні реабілітаційні команди розпочали безоплатну видачу допоміжних засобів реабілітації, що суттєво полегшує повсякденне життя людей із тимчасовими чи постійними обмеженнями в мобільності.