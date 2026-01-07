Інтерфакс-Україна
Події
14:20 07.01.2026

ДБР: судитимуть посадовця ТЦК Одещини і правоохоронців за хабарництво на ухилянтах

рацівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування щодо злочинної групи з-поміж правоохоронців та посадовця територіального центру комплектування Одеської області, які за гроші допомагали ухилятися від військової служби.

"Батько та син – працівники одного з правоохоронних органів Ізмаїлу – пропонували клієнтам виключити їх із баз розшуку та військового обліку. Ціна послуги становила $7 тис.", - йдеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі в середу.

За інформацією відомства, після отримання коштів зловмисники передавали особисті дані та фотокартки чоловіків співучаснику з ТЦК.

"Той вносив недостовірну інформацію до баз даних, зокрема щодо нібито встановленої непридатності до служби за рішенням військово-лікарської комісії", - зазначають в Бюро.

Фігурантів затримали у липні 2025 року під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.

Правоохоронці наразі звільнені, а посадовець ТЦК відсторонений від посади.

Вони обвинувачуються у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Обвинувальний акт направлено до суду.

