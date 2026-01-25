ДБР встановлює обставини ДТП за участі нардепа Саламахи

Слідчі Державного бюро розслідування (ДБР) встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 25 січня в селі Сокільники на Львівщині, в якій загинув народний депутат від партії "Слуга народу" Орест Саламаха.

"Наразі працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків, вилучають речові докази. ДБР забезпечить повну та об’єктивну перевірку всіх обставин ДТП", - йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що за попередніми даними, близько 18:15 квадроцикл під керуванням депутата виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР та відкриття провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

Як повідомлялося, народний депутат фракції "Слуга Народу" Орест Саламаха загинув в неділю в дорожньо-транспортній пригоді у Львівській області.