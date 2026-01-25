Інтерфакс-Україна
Події
21:37 25.01.2026

ДБР встановлює обставини ДТП за участі нардепа Саламахи

1 хв читати
ДБР встановлює обставини ДТП за участі нардепа Саламахи

Слідчі Державного бюро розслідування (ДБР) встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 25 січня в селі Сокільники на Львівщині, в якій загинув народний депутат від партії "Слуга народу" Орест Саламаха.

"Наразі працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків, вилучають речові докази. ДБР забезпечить повну та об’єктивну перевірку всіх обставин ДТП", - йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що за попередніми даними, близько 18:15 квадроцикл під керуванням депутата виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР та відкриття провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

Як повідомлялося, народний депутат фракції "Слуга Народу" Орест Саламаха загинув в неділю в дорожньо-транспортній пригоді у Львівській області.

 

Теги: #розслідування #дбр #нардеп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 25.01.2026
У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

19:27 23.01.2026
Новим нардепом від "Слуги народу" має стати Сергій Карабута - ЦВК

Новим нардепом від "Слуги народу" має стати Сергій Карабута - ЦВК

13:36 23.01.2026
ДБР: на Кіровоградщині посадовець штабу безпідставно нараховував зарплати й премії військовим, які пішли у СЗЧ

ДБР: на Кіровоградщині посадовець штабу безпідставно нараховував зарплати й премії військовим, які пішли у СЗЧ

11:56 21.01.2026
ДБР викрило лікарів одеського ТЦК, які видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників

ДБР викрило лікарів одеського ТЦК, які видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників

15:27 19.01.2026
ДБР повідомляє про знищення схеми поборів з експортерів на Кропивницькій митниці

ДБР повідомляє про знищення схеми поборів з експортерів на Кропивницькій митниці

20:44 15.01.2026
Тимошенко повідомила про заблоковані рахунки

Тимошенко повідомила про заблоковані рахунки

10:52 15.01.2026
ДБР: На Донеччині викрито військових, які вкрали понад 47 млн грн на закупівлях дронів

ДБР: На Донеччині викрито військових, які вкрали понад 47 млн грн на закупівлях дронів

17:43 14.01.2026
ДБР: суд стягнув у дохід держави активи родини колишнього посадовця екологічної інспекції на понад 20 млн грн

ДБР: суд стягнув у дохід держави активи родини колишнього посадовця екологічної інспекції на понад 20 млн грн

14:36 14.01.2026
Помер нардеп фракції "Слуга народу" Кабанов

Помер нардеп фракції "Слуга народу" Кабанов

10:41 14.01.2026
Поліція Києва розслідує можливе шахрайство з картинами Івана Марчука

Поліція Києва розслідує можливе шахрайство з картинами Івана Марчука

ВАЖЛИВЕ

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

ОСТАННЄ

Сумська громада зазнала атаки ворожих дронів, зафіксовано влучання в інфраструктуру

Понад 800 тис. абонентів у Києві без світла, Міненерго спрямувало додаткові 50 тонн дизелю для роботи генераторів - Шмигаль

Через обстріли ситуація з електро- і теплопостачанням у Деснянському районі залишається складною - ДТЕК

Росіяни атакували в неділю Миколаївщину, п'ятеро постраждалих

Тихановська у Вільнюсі публічно назвала Зеленського символом боротьби за демократію

Сибіга обговорив з главою МЗС Литви подальші спільні зусилля з відновлення безпеки в Європі

"Укренерго" в понеділок продовжуватиме застосовувати обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Єрмак поновив право на адвокатську діяльність

Підрозділ ДСНС на Дніпропетровщині пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу

Перший закордонний пункт незламності "Укрзалізниці" запрацював у Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА