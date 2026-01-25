Інтерфакс-Україна
20:34 25.01.2026

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

Народний депутат фракції "Слуга Народу" Орест Саламаха загинув в неділю в дорожньо-транспортній пригоді у Львівській області, повідомив нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Унаслідок ДТП на Львівщині загинув народний депутат від Слуги Народу Орест Саламаха", - написав він у телеграмі.

Про смерть Саламахи також повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів Данило Гетманцев.

У свою чергу, депутат Львівської міської ради 8-го скликання Ігорь Зінкевич повідомив, що нардеп помер в лікарні на 20:00. Раніше він писав, що ДТП трапилося в Сокільниках.

За його словами, нардеп виїхав на зустрічну на квадроциклі. Зінкевич написав, що станом на майже 20-ту годину неділі нардепа вдалося реанімувати.

Водночас за даними "Української правди", Саламаха потрапив у ДТП біля Львова та сильно постраждав, повідомляє прес-секретар фракції партії Юлія Палійчук у коментарі виданню.

Згодом в своєму телеграмі смерть Саламахи підтвердив глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

Саламаха був обраний по округу №121 від Львівської області.

 

 

