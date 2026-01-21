Завжди був поруч у складні моменти і допомагав знайти рішення – Група "Нафтогаз" про Брехта

Група "Нафтогаз" назвала загибель члена правління НЕК "Укренерго" Олексія Брехта болісною та непоправною втратою для всієї української енергетики, зазначивши, що він завжди допомагав знайти рішення в складних ситуаціях.

"Ми знали його як відповідального, небайдужого професіонала, який завжди був поруч у складні моменти, підтримував і допомагав знаходити рішення. Це болісна та непоправна втрата для всієї української енергетики", – йдеться у повідомленні "Нафтогазу" у Телеграм.

"Щиро співчуваємо родині, близьким, друзям і всьому колективу "Укренерго", – зазначив "Нафтогаз.".

Як повідомлялося, 21 січня від ураження струмом на одній з підстанцій "Укренерго" загинув її член правління Олексій Брехт. "Укренерго" повідомила, що він особисто керував відновлювальними роботами, аби швидше повернути світло людям.

За рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго", Брехт з 5 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року був т.в.о. голови правління компанії. В "Укренерго" працював з 2011 року. Кар'єру розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС.