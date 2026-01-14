Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Фото: https://www.facebook.com

В Україні відсутні будь-які обмеження споживання газу чи графіки подачі ресурсу, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"У Телеграм-каналах поширюється завідомо недостовірна інформація про нібито запровадження графіків обмеження газу на Хмельниччині. Жодних обмежень ні в Хмельницькому, ні в будь-якому іншому регіоні країни немає і не передбачається. Це абсолютна неправда", – написав Корецький у Facebook у середу.

Він наголосив, що всі споживачі, попри систематичні атаки ворога на газову інфраструктуру, забезпечуються газом у повному обсязі.

"Подібні фейки є цілеспрямованою дискредитаційною кампанією. Прошу бути уважними і довіряти лише перевіреній інформації, не поширювати маніпуляції та відверті нісенітниці", – закликав глава "Нафтогазу".