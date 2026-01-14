Інтерфакс-Україна
Події
16:54 14.01.2026

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

1 хв читати
Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України
Фото: https://www.facebook.com

В Україні відсутні будь-які обмеження споживання газу чи графіки подачі ресурсу, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"У Телеграм-каналах поширюється завідомо недостовірна інформація про нібито запровадження графіків обмеження газу на Хмельниччині. Жодних обмежень ні в Хмельницькому, ні в будь-якому іншому регіоні країни немає і не передбачається. Це абсолютна неправда", – написав Корецький у Facebook у середу.

Він наголосив, що всі споживачі, попри систематичні атаки ворога на газову інфраструктуру, забезпечуються газом у повному обсязі.

"Подібні фейки є цілеспрямованою дискредитаційною кампанією. Прошу бути уважними і довіряти лише перевіреній інформації, не поширювати маніпуляції та відверті нісенітниці", – закликав глава "Нафтогазу".

Теги: #газопостачання #спростування #нафтогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:52 14.01.2026
Тимошенко: Заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення

Тимошенко: Заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення

09:08 09.01.2026
Газопостачання для 376 абонентів у Рудному на Львівщині тимчасово припинено через спрацювання системи безпеки

Газопостачання для 376 абонентів у Рудному на Львівщині тимчасово припинено через спрацювання системи безпеки

11:01 08.01.2026
В угрупованні "Курськ" спростували інформацію про окупацію Андріївки Сумської області

В угрупованні "Курськ" спростували інформацію про окупацію Андріївки Сумської області

21:33 27.12.2025
Гуляйполе й Мирноград не перебувають під контролем росіян - ЦПД

Гуляйполе й Мирноград не перебувають під контролем росіян - ЦПД

16:26 27.12.2025
РФ дронами атакувала газовидобуток та одну з ТЕЦ "Нафтогазу" - Корецький

РФ дронами атакувала газовидобуток та одну з ТЕЦ "Нафтогазу" - Корецький

03:33 21.12.2025
Директор нацрозвідки США спростувала твердження про плани РФ щодо завоювання Європи та всієї України

Директор нацрозвідки США спростувала твердження про плани РФ щодо завоювання Європи та всієї України

21:22 13.12.2025
Розвідка Міноборони Великої Британії спростовує заяви російського командування про успіхи на фронті

Розвідка Міноборони Великої Британії спростовує заяви російського командування про успіхи на фронті

19:08 13.12.2025
Україна оголосила конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогаз України"

Україна оголосила конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогаз України"

11:17 12.12.2025
В ОП спростували інформацію, що Україна погодилася на умови США щодо створення буферної зони на Донбасі

В ОП спростували інформацію, що Україна погодилася на умови США щодо створення буферної зони на Донбасі

17:16 11.12.2025
Генштаб спростовує інформацію про повернення військових після СЗЧ виключно до штурмових частин

Генштаб спростовує інформацію про повернення військових після СЗЧ виключно до штурмових частин

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

Рада призначила Наталуху головою Фонду держмайна

Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики

Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

ОСТАННЄ

Окупанти активізували спроби просочитися у північну частину Покровська, але Сили оборони відбивають їх – ОК "Схід"

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Вимушена зупинка теплопостачання в Києві після атаки стала безпрецедентним заходом – Пантелеєв

Зеленський зустрівся з Притулою, домовилися співпрацювати

Збито 10 із 10 реактивних БПЛА у середу – Повітряні сили ЗСУ

ДБР: суд стягнув у дохід держави активи родини колишнього посадовця екологічної інспекції на понад 20 млн грн

Внаслідок ворожих обстрілів частково знеструмлено Лозівську громаду Харківської області

Через діючий у квартирі генератор в Києві загинула родина

Суд арештував 14-річного школяра, який напав з ножем на вчительку і однокласника

США призупинять видачу віз росіянам — ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА