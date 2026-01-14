Інтерфакс-Україна
18:43 14.01.2026

АП ВАКС залишила без змін заставу на 10 млн грн стосовно депутата Волинської облради, якого викрили на хабарі

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) ухвалила рішення стосовно депутата облради, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди – залишила в силі заставу на 10 млн грн та скасувала обов’язок здати на зберігання паспорт громадянина України.

"14 січня 2026 року колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту на рішення ВАКС від 24 грудня 2025 року про застосування запобіжного заходу до депутата Волинської обласної ради, якого викрили спільно з депутатом міськради на одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України)", - йдеться у повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що суд залишив без змін запобіжний захід – заставу на 10 млн грн та скасував обов’язок здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України.

У межах досудового розслідування встановлено, що голова однієї з депутатських фракцій Волинської облради у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міськраді висловив прохання користувачу земельної ділянки в м. Луцьку надати $30 тис. за ухвалення рішень, які нададуть законні підстави для будівництва на ділянці багатоквартирного житлового будинку. Слідство задокументувало факти надання та, відповідно, одержання частини коштів, а саме $15 тис.

