Директор НАБУ: Нам цікаво, звідки взялися кошти у фізичних і юридичних осіб на заставу за фігурантів операції "Мідас"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) подало до Державної служби фінансового моніторингу низку запитів, зокрема, щодо походження коштів, внесених у якості застави за фігурантів справи "Мідас", оскільки важливо встановити, чи не були ці кошти здобуті злочинним шляхом, зазначає директор НАБУ Семен Кривонос.

"Щодо походження застав в рамках кримінального провадження по операції "Мідас". Ми 13 листопада скерували перший запит до Фінмону щодо дослідження джерела походження коштів за внесення застав щодо 5 підозрюваних осіб. 14 листопада ми надали доповнення, оскільки дізналися від ВАКС, які юридичні особи внесли заставу за тих чи інших фігурантів", - повідомив Кривонос на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, трансляція якого ведеться на ютюб-каналі народного депутата Ярослава Железняка.

За словами Кривоноса, ще низка запитів була скерована до 28 листопада. "НАБУ надсилало запити щодо законності походження цих коштів, оскільки законодавство чітко визначає, що кошти, здобуті злочинним шляхом, не можуть бути використані для сплати застави", - уточнив він.

"Ми отримали низку відповідей від Державної служби фінансового моніторингу…. Але можу сказати зараз, що не досліджено в повній мірі поки що походження коштів у тих фізичних осіб, які вносили заставу і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу", - зазначив директор НАБУ.

Він наголосив: "Це дуже важливо зараз - відстежити, чи не є ці кошти здобутими внаслідок, в тому числі злочинної діяльності цього бек-офісу або пов’язаних осіб, або осіб, які надають такі послуги з легалізації грошових коштів, в тому числі для внесення застав".

Відповідаючи на питання Железняка, чи можна говорити про те, що після минулого засідання ТСК процес роботи з Фінмоніторингом пришвидшився, Кривонос сказав: "Безумовно, можна стверджувати, що так".

"Нам цікаво, звідки взялися кошти у цих фізичних і юридичних осіб (які вносили застави за фігурантів справи "Мідас – ІФ-У). Цієї інформації поки що немає. Є первинна інформація, зазначено банк, хто вніс", - пояснив директор НАБУ.

Також Кривонос повідомив, що запити до Фінмоніторингу стосувалися і компаній, залучених до схеми легалізації коштів та компаній, які безпосередньо пов’язані із закупівлями "Енергоатому".

Кривонос зазначив, що поки що Фінмоніторинг "з об’єктивних причин" не надав інформацію. "Поки що спілкуємося, уточнюємо", - додав він.

