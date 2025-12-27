Злочинну групу із числа нардепів викрито на отриманні неправомірної вигоди за голосування - НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України, повідомила пресслужба НАБУ.

"НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі НАБУ у суботу.