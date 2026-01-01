Інтерфакс-Україна
15:29 01.01.2026

САП вимагає визнати необґрунтованим актив одеського митника вартістю понад 2,7 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активу, яким користується одеський митник, на суму понад 2,7 млн грн та його стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).

В телеграм-каналі САП в четвер зазначається, що за результатами моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, та на основі самостійно зібраних прокурором доказів встановлено, що у 2023 році посадовець купив автомобіль "VOLKSWAGEN TOUAREG" за більш ніж 2,7 млн грн.

"Після придбання він оформив авто на свого батька, проте й надалі продовжував ним користуватися", - уточнюють в антикорупційній прокуратурі.

Водночас, за інформацією САП, аналіз доходів і видатків посадовця та членів його сім’ї свідчить про неможливість набуття цього активу за рахунок законних доходів.

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду в інтересах держави з позовом про визнання необґрунтованим цього активу та його стягнення в дохід держави.

"Крім того, за заявою прокурора Вищим антикорупційним судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на вказаний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

