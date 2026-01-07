САП: завершено слідство щодо голови райсуду Волинської області, викритого на підбурюванні до надання хабаря

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно голови районного суду Волинської області, викритого на підбурюванні до надання неправомірної вигоди та заволодінні шляхом обману грошовими коштами.

"У межах досудового розслідування встановлено, що голова суду спільно із знайомим підбурив представника позивача надати грошові кошти для нібито передачі судді цього суду, на розгляді в якої перебувала цивільна справа про поділ майна подружжя", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в середу.

Як зазначають в антикорупційній прокуратурі, голова суду через посередника надавав представнику позивача відомості про хід судового розгляду цієї справи, які йому були відомі завдяки службовому становищу.

"Після отримання під контролем правоохоронних органів відповідних коштів голова суду та посередник заволоділи ними та розподілили між собою", - уточнюють в САП.

За дорученням прокурора детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

15 липня 2025 року голові суду і посереднику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Викриття злочину відбувалось детективами НАБУ спільно з УСР у Волинській області ДСР Нацполіції за процесуального керівництва прокурорів САП.