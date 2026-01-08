Інтерфакс-Україна
Події
19:45 08.01.2026

Поліція відкрила провадження щодо незаконного стеження за журналістами у справі "Мідас" – Юрчишин

2 хв читати
Поліція відкрила провадження щодо незаконного стеження за журналістами у справі "Мідас" – Юрчишин

Солом’янське управління поліції Києва відкрило кримінальне провадження щодо незаконного стеження за журналістами у справі "Мідас", повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Ви задоволені таким темпом роботи? Бо я не зовсім розумію, чому це рішення не з'явилося одразу після засідання ТСК, на якому озвучили реальні факти стеження. Чому для відкриття провадження треба чекати і писати депутатські звернення? І чи було би відкрите провадження, якби ми це не пушили публічно?", - написав Юрчишин у Facebook.

Він наголосив, що у демократичній державі реакція мала би бути миттєвою, надто під час війни.

"Незалежні медіа – це наші очі в боротьбі як із внутрішнім, так і з зовнішнім ворогом. Заплющувати очі – це наче стріляти собі в ногу. (…) Те, що провадження відкрили – це єдино правильна, хоч і запізніла реакція. Тримаю руку на пульсі", - резюмував нардеп.

Серед журналістів, за якими незаконно стежили - головний редактор Цензор.net, військовослужбовець Юрій Бутусов, співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, голова Комісії з журналістської етики Андрій Куликов.

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

 

Теги: #розслідування #журналісти #стеження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:34 07.01.2026
САП: завершено слідство щодо голови райсуду Волинської області, викритого на підбурюванні до надання хабаря

САП: завершено слідство щодо голови райсуду Волинської області, викритого на підбурюванні до надання хабаря

14:20 07.01.2026
ДБР: судитимуть посадовця ТЦК Одещини і правоохоронців за хабарництво на ухилянтах

ДБР: судитимуть посадовця ТЦК Одещини і правоохоронців за хабарництво на ухилянтах

13:50 07.01.2026
БЕБ розслідує можливу змову службовців порту "Південний" з ДнСЗ та ВКП "Тако" при закупівлях, ДнСЗ заперечує

БЕБ розслідує можливу змову службовців порту "Південний" з ДнСЗ та ВКП "Тако" при закупівлях, ДнСЗ заперечує

22:33 06.01.2026
Лісовий про викриття підпільної проросійської школи в Києві: ДСЯО невідкладно почне перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні

Лісовий про викриття підпільної проросійської школи в Києві: ДСЯО невідкладно почне перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні

10:25 02.01.2026
У Запоріжжі судитимуть військових командирів, яких обвинувачують у виплаті бойових виплатах штабним працівникам - ДБР

У Запоріжжі судитимуть військових командирів, яких обвинувачують у виплаті бойових виплатах штабним працівникам - ДБР

12:08 27.12.2025
В Офісі генпрокурора розпочали досудове розслідування за фактом воєнних злочинів минулої ночі та ранку

В Офісі генпрокурора розпочали досудове розслідування за фактом воєнних злочинів минулої ночі та ранку

13:14 22.12.2025
Лише кожен восьмий український журналіст відмовився б від публікації новини про корупцію в Міноборони – дослідження

Лише кожен восьмий український журналіст відмовився б від публікації новини про корупцію в Міноборони – дослідження

13:01 13.12.2025
Уряд розпочинає виплати у випадку загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов’язків

Уряд розпочинає виплати у випадку загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов’язків

15:07 12.12.2025
У Миколаєві розслідують факти неналежного харчування школярів

У Миколаєві розслідують факти неналежного харчування школярів

13:10 10.12.2025
ДБР розслідує справу щодо можливого впливу фігурантів справи "Мідас" на Бюро, нікого з працівників не відсторонено, стверджують у відомстві

ДБР розслідує справу щодо можливого впливу фігурантів справи "Мідас" на Бюро, нікого з працівників не відсторонено, стверджують у відомстві

ВАЖЛИВЕ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ

Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

ОСТАННЄ

Сили оборони уразили логістичні об’єкти росіян на окупованих територіях – Генштаб ЗСУ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

ФДМУ запевняє у законності дій свого співробітника, який має векселі російської компанії на 5 тонн золота

У Дніпрі ситуація з водою вже нормалізувалася, потрохи відновлюється подача опалення та світла - Філатов

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

У Нікополі повністю відновлено тепло- та водопостачання

Президент підписав указ, яким дозволяється заміщення поліцейськими голів ОВА у ще двох областях

У Кривому Розі вже 13 поранених - обладміністрація

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 12 людей - прокуратура

Росіяни вчергове атакували портову інфраструктуру Одещини - влада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА