Поліція відкрила провадження щодо незаконного стеження за журналістами у справі "Мідас" – Юрчишин

Солом’янське управління поліції Києва відкрило кримінальне провадження щодо незаконного стеження за журналістами у справі "Мідас", повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Ви задоволені таким темпом роботи? Бо я не зовсім розумію, чому це рішення не з'явилося одразу після засідання ТСК, на якому озвучили реальні факти стеження. Чому для відкриття провадження треба чекати і писати депутатські звернення? І чи було би відкрите провадження, якби ми це не пушили публічно?", - написав Юрчишин у Facebook.

Він наголосив, що у демократичній державі реакція мала би бути миттєвою, надто під час війни.

"Незалежні медіа – це наші очі в боротьбі як із внутрішнім, так і з зовнішнім ворогом. Заплющувати очі – це наче стріляти собі в ногу. (…) Те, що провадження відкрили – це єдино правильна, хоч і запізніла реакція. Тримаю руку на пульсі", - резюмував нардеп.

Серед журналістів, за якими незаконно стежили - головний редактор Цензор.net, військовослужбовець Юрій Бутусов, співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, голова Комісії з журналістської етики Андрій Куликов.

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".