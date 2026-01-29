Нацполіція: Нові підозри у найманстві і держзраді отримали бойовики ПВК "Вагнер"

Правоохоронці оголосили нові підозри за найманство та державну зраду бойовикам ПВК, повідомляє Національна поліція України.

"Ці рішення стали продовженням першого в історії України випадку притягнення до відповідальності за найманство та фактично започатковують першу серію кримінальних проваджень за цією статтею Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у четвер.

Як повідомляється, йдеться про двох громадян Республіки Молдова, які до вербування відбували покарання у виправних колоніях на території РФ за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

"У жовтні 2022 року їх завербували представники ПВК "Вагнер". Після короткотермінової підготовки фігуранти отримали озброєння та військову форму без розпізнавальних знаків, були зараховані до штурмових підрозділів і направлені на територію України. Вони безпосередньо брали участь у бойових діях проти Сил оборони України, зокрема в Бахмутському районі Донецької області", - повідомляють у Нацполіції.

За участь у бойових діях на боці РФ обох іноземців було нагороджено медаллю ПВК "Вагнер" "Проєкт W 42174", а також державною нагородою РФ — медаллю "За відвагу". Один із них у 2023 році добровільно продовжив контракт із ПВК "Вагнер" ще на шість місяців.

На підставі зібраних доказів слідчі Національної поліції України повідомили цим особам про підозру у вчиненні найманства (ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Крім того, оголошено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) громадянину України, який у 2022 році, перебуваючи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, добровільно уклав контракт із ПВК "Вагнер" та в умовах воєнного стану перейшов на бік ворога. Надалі його було направлено до Бахмутського району Донецької області, де він у складі бойового підрозділу брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України.

За участь у війні проти України фігуранта нагородили відомчими нагородами ПВК "Вагнер" — "Чорний хрест (окопний)", "За взяття Бахмута", "Бахмутська м’ясорубка", а також медаллю так званої "ДНР" "За визволення Артемівська" і державною нагородою РФ — медаллю "За відвагу". За скоєні злочини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.