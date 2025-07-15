Шістьом столичним посадовцям оголосили підозри у справі про збитки на 46 млн грн – генпрокурор

У Києві повідомили про підозру шістьом посадовцям, які завдали міському бюджету та одному з приватних підприємств збитків більш як 46 млн грн, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими поліції за оперативного супроводу СБУ та УСР ДСР Нацполіції повідомили про підозри 6 посадовцям, причетним до завдання шкоди бюджету міста Києва та одному з приватних підприємств на понад 46 мільйонів гривень", - поінформував генпрокурор.

За його словами, в столиці триває системна робота з викриття зловживань у комунальних структурах.

За словами Кравченка, повідомили про підозру й затримали трьох осіб, яким інкримінували привласнення майна (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу).

Одному посадовцю оголосили підозру за пособництво у шахрайстві, несанкціоноване втручання в реєстри і перевищення повноважень (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК). Ще двом особам, керівникам комунальних установ, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 КК (Службова недбалість).

Прокурори готують клопотання до суду про відсторонення підозрюваних від посад.

"У столиці не буде недоторканих. Системні зловживання - системна відповідь", - наголосив Кравченко.

Джерело: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/posts/pfbid02X8C8h9rZ36pzGFXSok2ibVTJBYGFjbJgbrRWtKbC5qckp4EePxrCkiK9XDpg3vSul