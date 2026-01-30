Генпрокурор і посол Великої Британії обговорили документування воєнних злочинів РФ та повернення депортованих дітей

Фото: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/

Велика Британія відіграє важливу роль у притягненні РФ до відповідальності - через участь у роботі Міжнародного кримінального суду та підтримку в створенні Спеціального трибуналу за злочин агресії, наголошує генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Нілом Кромптоном", - повідомив генпрокурор в телеграм-каналі в п’ятницю.

Він висловив подяку за військову, гуманітарну та фінансову підтримку України, а також за допомогу українським прокурорам і слідчим у розслідуванні воєнних злочинів за міжнародними стандартами.

За словами генпрокурора, партнерство з Великою Британією – "не про гучні заяви, а про реальну роботу і довіру між інституціями".

"Велика Британія відіграє важливу роль у притягненні Росії до відповідальності, зокрема через участь у роботі Міжнародного кримінального суду та підтримку в створенні Спеціального трибуналу за злочин агресії", - зазначив Кравченко.

Генпрокурор уточнив, що під час розмови з послом говорив про конкретні речі: "як краще документувати воєнні злочини, як повернути незаконно депортованих українських дітей, як не дати Росії обходити санкції, а також як захистити бізнес і інвестиції в Україні"

"Також підняв питання екстрадиції українських осіб, які переховуються від правосуддя на території Великої Британії. Ці проблеми ми обговорювали з Міністром юстиції Великої Британії Девідом Леммі та Генеральним прокурором Англії та Уельсу Лордом Річардом Хермером під час мого візиту до Лондона в минулому році", - додав генпрокурор.