Мінкультури представило бачення культурної співпраці України та Великої Британії в межах столітнього партнерства

Фото: Мінкультури

Заступниця міністра культури України з питань європейської інтеграції Наталія Мовшович представила пріоритети культурної співпраці між Україною та Великою Британією в межах першої річниці Угоди про столітнє партнерство під час панельної дискусії UK–UA Cultural Cooperation: Challenges, Achievements & Perspectives, організованої British Council Ukraine.

Про це повідомляє Міністерство культури України .

У виступі Мовшович наголосила, що за умов повномасштабної війни культура є ключовим елементом національної безпеки України, зміцнює національну ідентичність, соціальну стійкість та сприяє відновленню і довгостроковому розвитку держави.

Вона окреслила основні напрями двосторонньої співпраці з британськими партнерами, до яких належать розвиток культурних обмінів — зокрема презентація української культури у Сполученому Королівстві та залучення британських митців до роботи в Україні; посилення інституційної взаємодії між культурними організаціями, підтримка креативної економіки та професійного розвитку фахівців; співпраця у сфері кінематографа та аудіовізуального сектору; а також охорона й відновлення культурної спадщини через діяльність Українського фонду культурної спадщини.

Мовшович подякувала Великій Британії за партнерство, реалізацію спільних проєктів і фінансову підтримку фонду у розмірі 200 тисяч фунтів.

Вона також повідомила, що Міністерство культури та Департамент культури, медіа та спорту Великої Британії працюють над підготовкою до першого інавгураційного засідання Українсько-британської культурної комісії, яке заплановано навесні в Лондоні. Засідання має стати механізмом координації двосторонньої співпраці у сферах кіно, аудіовізуального сектору, культури спадщини, діджиталізації та просування української культури.

У дискусії також взяли участь представники ключових культурних інституцій України, включно з виконавчою директоркою Українського культурного фонду та креативною директоркою Українського інституту.