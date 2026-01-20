Театр "Гармидер" вперше поставить "Озерний вітер" Юрка Покальчука на великій сцені

Фото: Вікіпедія

Незалежний театр “Гармидер” розпочав підготовку до нової постановки за повістю українського письменника Юрка Покальчука “Озерний вітер”, яку вперше планують показати на великій сцені, та оголосив кастинг на головну чоловічу роль, повідомляє пресслужба театру.

Як зазначається, йдеться про сценічне втілення містичної історії, яку в театрі визначають як “волинське фентезі”. Повість розповідає про озерного княжича Волина, життя якого кардинально змінюється після зустрічі з міфічною Володаркою Озера та пізнання справжнього людського кохання.

Постановка задумана як частина масштабного мистецького проєкту з метою актуалізації творчої спадщини Юрка Покальчука — письменника, перекладача та культурного менеджера, який відіграв важливу роль у становленні сучасної української літератури. Режисеркою вистави стане Руслана Порицька.

Фото: Руслана Порицька

Прем’єру “Озерного вітру” планують у травні, а гастрольні покази в Києві, Львові, Полтаві та інших містах — у червні 2026 року. Наразі театр проводить перший етап відбору виконавця ролі Волина. Прийом заявок на кастинг триватиме до 26 січня.

Проєкт реалізується у співпраці з креативним простором “Дім Пако”, платформою “Алгоритм дій” та Літературною платформою “Фронтера”, створеними у родинному будинку Покальчуків у Луцьку.