Інтерфакс-Україна
Події
15:10 01.02.2025

У драмтеатрі ім. Лесі Українки - прем’єра "Тату троянди"

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У драмтеатрі ім. Лесі Українки - прем’єра "Тату троянди"
Фото: https://lesyatheatre.com.ua/ukr/repertoire

Прем’єра вистави "Тату троянди" (The rose tattoo) за п'єсою американського драматурга Теннессі Вільямса відбудеться на Новій сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки в суботу у Києві.

За словами самого Вільямса його п'єса «Татуйована троянда» - «драматичне любовне послання світу». Це послання повне оголеної та відвертої чуттєвості, адже головні герої цієї історії – темпераментні італійці.

Нову інтерпретацію відомої п’єси втілили в життя режисери-постановники - Дмитро Богомазов, Андрій Самінін, художник-постановник - Петро Богомазов.

The rose tattoo – професійний дебют студентів акторського факультету Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого, майстерні Д. Богомазова.

Жива музика під час вистав вже стала «фірмовим стилем» учнів Д. Богомазова. Не стала виключенням і "Тату троянди".

Як зазначається у прес-релізі, залучення кращих студентських вистав до репертуару професійних театрів вже стало традицією останніх років. Так, студентська вистава курсу Д. Богомазова "Дванадцята ніч, або Що хочете" Вільяма Шекспіра 2018 року побувала на престижних театральних фестивалях, отримала дві премії "Київська пектораль" в категоріях "Краща камерна вистава" та "Краща музична концепція вистави" та театральну премію "Дзеркало сцени-2018" за акторський ансамбль.

Згідно інформації з сайту театру, всі квітки на прем'єру "Тату троянди" на лютий розпродані.

Теги: #премєра #драмтеатр

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