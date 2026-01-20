Трамп анонсував розробку плану щодо власності на Гренландію, який втішить НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що США розроблять план врегулювання власності на Гренландію, який втішить НАТО. Заяву Трамп зробив під час прес-конференції в Білому домі.

"Я думаю, що ми розробимо щось, чим буде дуже задоволене НАТО і чим будемо дуже задоволені ми, але це потрібно нам з міркувань безпеки. Це потрібно нам для національної безпеки і навіть для світової безпеки. Це дуже важливо", - заявив Трамп.

Подробиць щодо цього плану він не повідомив.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=oNQoMMo8hYw