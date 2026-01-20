Інтерфакс-Україна
Події
23:18 20.01.2026

Трамп анонсував розробку плану щодо власності на Гренландію, який втішить НАТО

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що США розроблять план врегулювання власності на Гренландію, який втішить НАТО. Заяву Трамп зробив під час прес-конференції в Білому домі.

"Я думаю, що ми розробимо щось, чим буде дуже задоволене НАТО і чим будемо дуже задоволені ми, але це потрібно нам з міркувань безпеки. Це потрібно нам для національної безпеки і навіть для світової безпеки. Це дуже важливо", - заявив Трамп.

Подробиць щодо цього плану він не повідомив.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=oNQoMMo8hYw

Теги: #план #гренландія #сша #трамп #заяви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:24 20.01.2026
Трамп поскаржився, що Україна й РФ почергово виявляються не готові завершити війну

Трамп поскаржився, що Україна й РФ почергово виявляються не готові завершити війну

21:55 20.01.2026
Україна веде переговори з інвесторами в США щодо проєктів, дотичних до військових технологій - Качка

Україна веде переговори з інвесторами в США щодо проєктів, дотичних до військових технологій - Качка

21:09 20.01.2026
Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

19:41 20.01.2026
Трамп заявив, що врятував НАТО від відправки на "смітник історії"

Трамп заявив, що врятував НАТО від відправки на "смітник історії"

13:36 20.01.2026
Зеленський про Гренландію: Я дуже хочу, щоб Америка почула Європу у форматі дипломатії, думаю – так це і станеться

Зеленський про Гренландію: Я дуже хочу, щоб Америка почула Європу у форматі дипломатії, думаю – так це і станеться

13:02 20.01.2026
Україна отримала запрошення до Ради миру Трампа – Зеленський

Україна отримала запрошення до Ради миру Трампа – Зеленський

12:18 20.01.2026
Макрон запропонував Трампу провести засідання G7 за участі РФ та України, Рютте підніме українську тему в Давосі

Макрон запропонував Трампу провести засідання G7 за участі РФ та України, Рютте підніме українську тему в Давосі

12:07 20.01.2026
Трамп запросив на "Раду миру" щодо Гази 49 країн, зокрема Україну — ЗМІ

Трамп запросив на "Раду миру" щодо Гази 49 країн, зокрема Україну — ЗМІ

19:43 19.01.2026
Жителі Гренландії скуповують спорядження та продукти на тлі американської загрози - ЗМІ

Жителі Гренландії скуповують спорядження та продукти на тлі американської загрози - ЗМІ

18:39 19.01.2026
Трамп заявив, що Європа має сфокусуватися на російсько-українській війни, а не на Гренландії

Трамп заявив, що Європа має сфокусуватися на російсько-українській війни, а не на Гренландії

ВАЖЛИВЕ

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна, висновки будуть

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

ОСТАННЄ

У Києві презентували книгу "Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна" про діяльність української воєнної розвідки

Сили оборони відбили з початку доби 102 ворожі атаки - Генштаб

Водопостачання в Києві відновлено, теплопостачання – не повністю – Шмигаль

Свириденко: Нідерланди надають додаткову допомогу у EUR23 млн на підтримку енергетики України

Кількість знищених посилок та вантажів внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині 13 січня сягнула 3 тис., а сума збитків - близько 9,5 млн грн

Буданов про мирний процес: Ми рухаємося; стриманий оптимізм - це той термін, який би я використав

Кубраков: Сфокусований на досягненні відчутних результатів в контексті енергетичної кризи

Українська Fire Point розглядає можливість будівництва космодрому в ОАЕ у партнерстві із EDGE - СТО

До трьох зросла кількість загиблих через ворожий удар по Запоріжжю – ОВА

Волонтери УЧХ працюють у теплопунктах столиці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА