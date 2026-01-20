Інтерфакс-Україна
Події
20:57 20.01.2026

Буданов про мирний процес: Ми рухаємося; стриманий оптимізм - це той термін, який би я використав

1 хв читати
Буданов про мирний процес: Ми рухаємося; стриманий оптимізм - це той термін, який би я використав

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов висловив "стриманий оптимізм" щодо мирного процесу, наголосивши, що "рух справді існує".

"Кажу прямо, ми рухаємося. І стриманий оптимізм - це той термін, який би я використав для чіткого окреслення даної ситуації", - сказав він на панельній дискусії в межах Всесвітньої екологічного форуму у Давосі у вівторок.

Буданов висловив сподівання, що Україна - "на шляху до кардинального вирішення війни".

"Ми рухаємося. Не можна сказати, що завтра наступить мир гарантовано. Якщо хтось так говорить, це точно неправда", - підкреслив керівник ОП.

Водночас він наголосив, що " робиться дуже багато зусиль".

"Перш за все, робляться зусилля з нашого боку, з боку США. Подобається це комусь, чи не подобається, але цей рух є. Він насправді існує. І ми насправді просуваємося. Чи зможемо ми досягти успіху у найближчій перспективі чи ні? Також багато у чому залежить від РФ. Ви розумієте, з ким ми маємо справу", - заявив Буданов.

Теги: #переговори #буданов #оцінка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 19.01.2026
Очільники МЗС України та Філіппін домовились про участь Києва у ключових заходах АСЕАН у 2026р.

Очільники МЗС України та Філіппін домовились про участь Києва у ключових заходах АСЕАН у 2026р.

21:18 18.01.2026
Домовлено продовження роботи на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі - Умєров

Домовлено продовження роботи на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі - Умєров

12:09 17.01.2026
Буданов, Умєров і Арахамія уже в США

Буданов, Умєров і Арахамія уже в США

20:09 16.01.2026
Команди України та США у суботу, 17 січня, у Маямі проведуть черговий раунд переговорів - Стефанішина

Команди України та США у суботу, 17 січня, у Маямі проведуть черговий раунд переговорів - Стефанішина

16:30 16.01.2026
Українська делегація вже вирушила до США для переговорів щодо миру - джерело

Українська делегація вже вирушила до США для переговорів щодо миру - джерело

06:26 16.01.2026
Білий дім: переговори щодо Гренландії відбуватимуться кожні 2–3 тижні

Білий дім: переговори щодо Гренландії відбуватимуться кожні 2–3 тижні

20:12 14.01.2026
Зеленський провів розмову з переговорною групою: Треба активно рухатися щодо документів

Зеленський провів розмову з переговорною групою: Треба активно рухатися щодо документів

16:03 10.01.2026
Зеленський обговорив з Будановим питання посилення санкційної політики

Зеленський обговорив з Будановим питання посилення санкційної політики

13:47 10.01.2026
Буданов провів нараду з військовими та правоохоронцями щодо корупції в ТЦК та СЗЧ в армії

Буданов провів нараду з військовими та правоохоронцями щодо корупції в ТЦК та СЗЧ в армії

15:46 09.01.2026
Мелоні вважає, що настав час для переговорів між Європою та Росією

Мелоні вважає, що настав час для переговорів між Європою та Росією

ВАЖЛИВЕ

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна, висновки будуть

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

ОСТАННЄ

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Кількість знищених посилок та вантажів внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині 13 січня сягнула 3 тис., а сума збитків - близько 9,5 млн грн

Кубраков: Сфокусований на досягненні відчутних результатів в контексті енергетичної кризи

Українська Fire Point розглядає можливість будівництва космодрому в ОАЕ у партнерстві із EDGE - СТО

До трьох зросла кількість загиблих через ворожий удар по Запоріжжю – ОВА

Волонтери УЧХ працюють у теплопунктах столиці

Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна, висновки будуть

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Brave1 спільно з Palantir запускають платформу Dataroom для тестування та тренування військового ШІ

Радник Зеленського Камишін закликає НАТО адаптувати стандарти оборонних технологій з України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА