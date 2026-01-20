Буданов про мирний процес: Ми рухаємося; стриманий оптимізм - це той термін, який би я використав

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов висловив "стриманий оптимізм" щодо мирного процесу, наголосивши, що "рух справді існує".

"Кажу прямо, ми рухаємося. І стриманий оптимізм - це той термін, який би я використав для чіткого окреслення даної ситуації", - сказав він на панельній дискусії в межах Всесвітньої екологічного форуму у Давосі у вівторок.

Буданов висловив сподівання, що Україна - "на шляху до кардинального вирішення війни".

"Ми рухаємося. Не можна сказати, що завтра наступить мир гарантовано. Якщо хтось так говорить, це точно неправда", - підкреслив керівник ОП.

Водночас він наголосив, що " робиться дуже багато зусиль".

"Перш за все, робляться зусилля з нашого боку, з боку США. Подобається це комусь, чи не подобається, але цей рух є. Він насправді існує. І ми насправді просуваємося. Чи зможемо ми досягти успіху у найближчій перспективі чи ні? Також багато у чому залежить від РФ. Ви розумієте, з ким ми маємо справу", - заявив Буданов.