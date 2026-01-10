Зеленський обговорив з Будановим питання посилення санкційної політики

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський обговорив з керівником Офісу президента Кирилом Будановим питання посилення санкційної політики.

"Обговорили пріоритети роботи Офісу президента, і зокрема питання санкційної політики. Всі напрями тиску на Росію та повʼязаних із нею осіб мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій воєнного часу. Будемо посилювати санкційний інструментарій", - написав Зеленський у телеграм-каналі у суботу.

За словами президента, Буданов доповів щодо частини зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин. "Визначили й завдання в межах внутрішньої політики, які потребують вирішення в першочерговому порядку", - повідомив президент.