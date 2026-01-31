Інтерфакс-Україна
02:14 31.01.2026

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п’ятниці.

"Противник завдав завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 42 авіаційних ударів, скинув 106 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4358 дронів-камікадзе та здійснив 3117 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 38 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34434

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

