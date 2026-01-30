Інтерфакс-Україна
Події
20:06 30.01.2026

Російські удари по логістиці це свідомий терор проти цивільного населення - Свириденко

1 хв читати
Російські удари по логістиці це свідомий терор проти цивільного населення - Свириденко
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Російські удари по логістичних шляхах України – це свідомий терор проти людей і цивільної логістики, заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"За останні 24 години ворог завдав 7 ударів дронами по об’єктах залізниці. Ворог завдав ударів по залізничній інфраструктурі станції Синельникове. Пошкоджені вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, адміністративні та виробничі будівлі. На щастя, постраждалих немає", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона наголосила, що з міркувань безпеки Укрзалізниця змушена зберігати обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям.

"Сьогодні всі поїзди, які мали вирушати із Запоріжжя, відправляються з Дніпра. Пасажирів вечірніх рейсів довозять автобусними трансферами, наданими Запорізькою ОВА", - додала прем’єр-міністр.

 

Теги: #логістика #росія #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:15 30.01.2026
В ЄС пропонують замість "стелі цін" на нафту РФ заборонити її перевезення морем - ЗМІ

В ЄС пропонують замість "стелі цін" на нафту РФ заборонити її перевезення морем - ЗМІ

19:02 30.01.2026
Ворог атакує логістику на ділянці траси E50 Покровськ-Павлоград БпЛА на Starlink – радник Міноборони

Ворог атакує логістику на ділянці траси E50 Покровськ-Павлоград БпЛА на Starlink – радник Міноборони

13:34 30.01.2026
Росія зараз переорієнтовує удари по логістиці - Зеленський

Росія зараз переорієнтовує удари по логістиці - Зеленський

22:08 29.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 268 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 268 ворожих атак - Генштаб

08:36 29.01.2026
Уночі війська РФ атакували чотири райони Дніпропетровщини, двоє поранених - ДСНС

Уночі війська РФ атакували чотири райони Дніпропетровщини, двоє поранених - ДСНС

20:48 28.01.2026
Віткофф та Кушнер не братимуть участі в наступному раунді українсько-російських переговорів – Рубіо

Віткофф та Кушнер не братимуть участі в наступному раунді українсько-російських переговорів – Рубіо

18:46 28.01.2026
Китай допомагає Росії виробляти нову гіперзвукову зброю – ЗМІ

Китай допомагає Росії виробляти нову гіперзвукову зброю – ЗМІ

02:18 28.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 93 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 93 ворожі атаки - Генштаб

22:11 26.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 93 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 93 ворожі атаки - Генштаб

03:35 25.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 119 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 119 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

За відсутності в будинку тепла чи води платіжки перераховуватимуть автоматично – постанова уряду

Зеленський: США говорили про енергетичне перемир'я протягом тижня, в ніч на сьогодні відлік почався

Рада оборони Харківської області ухвалила евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми із семи сіл Старосалтівської громади

До Києва надійшла перша партія генераторів від мерії та громади Варшави – Кличко

Інформація про окупацію н.п.Тернувате та Річне у Запорізькій області не відповідає дійсності - Волошин

ОСТАННЄ

Трамп: переговори РФ і України можуть приносити результати і без участі Віткоффа та Кушнера

Росія понад добу б’є по залізничній станції Синельникове - віцепрем’єр

За відсутності в будинку тепла чи води платіжки перераховуватимуть автоматично – постанова уряду

Зеленський доручив прем'єрці вжити заходів по недопущенню нарахувань за відсутнє опалення для споживачів

Зеленський обговорив із керівником воєнної розвідки актуальні російські військові плани

У Києві залишаються без тепла 253 багатоповерхівки - Кличко

Сьогодні росіяни вдарили авіабомбою по газовій інфраструктурі на Донеччині, — Зеленський

Зеленський: США говорили про енергетичне перемир'я протягом тижня, в ніч на сьогодні відлік почався

Зеленський обговорив зі президентом Румунії спільні енергетичні проєкти

Командир бригади "Ахіллес" Федоренко відмовився від депутатського мандата

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА