Російські удари по логістиці це свідомий терор проти цивільного населення - Свириденко

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Російські удари по логістичних шляхах України – це свідомий терор проти людей і цивільної логістики, заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"За останні 24 години ворог завдав 7 ударів дронами по об’єктах залізниці. Ворог завдав ударів по залізничній інфраструктурі станції Синельникове. Пошкоджені вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, адміністративні та виробничі будівлі. На щастя, постраждалих немає", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона наголосила, що з міркувань безпеки Укрзалізниця змушена зберігати обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям.

"Сьогодні всі поїзди, які мали вирушати із Запоріжжя, відправляються з Дніпра. Пасажирів вечірніх рейсів довозять автобусними трансферами, наданими Запорізькою ОВА", - додала прем’єр-міністр.