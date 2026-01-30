Росія зараз переорієнтовує удари по логістиці - Зеленський

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів спеціальний селектор по ситуації в регіонах України та відновлювальних роботах.

"За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці. Також тривають удари дронів по звичайній забудові в містах", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За словами президента, внаслідок удару балістиної ракети у Харківській області було пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва американської компанії.

"У Запоріжжі "шахеди" вдарили по одному з районів міста. Майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону, по містах Дніпровщини, і найбільше по Нікополю. Складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини", - зазначив глава держави.

Крім того, окремо розглянуто ситуацію в Черкаській області. Зокрема, за словами Зеленського, "потрібно зробити значно більше, щоб гарантувати людям базові потреби, особливо для будинків з електроопаленням".

У Києві без опалення залишаються 378 багатоповерхових будинків.

"Звітували також по ситуації на Київщині, Полтавщині, в Кіровоградській області, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, в Чернівецькій області, на Хмельниччині та Житомирщині", - повідомив президент.

Він також поставив завдання для міністра оборони України Михайла Федорова та командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка щодо розбудови захисту від дронів по лінії між Херсоном і Запоріжжям.

"Торік були відповідні рішення Ставки, які на сьогодні реалізовані тільки частково. Доручив провести відповідну перевірку та представити заходи реагування", - наголосив глава держави.