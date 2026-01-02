СБС уразили об’єкти росіян на тимчасово окупованій території

Оператори 1 Окремого центру Сил безпілотних систем здійснили мідлстрайк по цілям противника розташованим на тимчасово окупованій території України, повідомляє пресслужба СБС.

"В Луганській області уражено базу зберігання пально-мастильних матеріалів противника. Засобами об’єктивного контролю зафіксовано масштабну пожежу. Детальні наслідки ураження уточнюються", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, було уражено радіолокаційну станцію у тимчасово окупованому Криму, що забезпечувала спостереження повітряного простору.

"Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України", - наголошується в повідомленні.