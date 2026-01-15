Ворожий дрон уразив автівку "Укрпошти " на Сумщині, а на Запоріжжі пошкоджено відділення

Ворог уразив безпілотником п’яту за останні місяці автівку АТ "Укрпошта" на Сумщині, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Але головне — що екіпаж живий і здоровий. Після допомоги з боку місцевих мешканців замінили колеса та повернулися на точку базування", – написав Смілянський у Телеграм-каналі в четвер.

За його словами, вночі також було атаковано відділення компанії в селі Новомиколаївка на Запоріжжі: вибито всі вікна та значно пошкоджено будівлю.

"Вже закриваємо вибиті вікна, а завдяки допомозі з боку місцевої влади завтра відкриємось у новому приміщенні — поки будемо шукати постійну локацію ", - зауважив Смілянський.