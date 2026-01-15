Інтерфакс-Україна
Події
20:09 15.01.2026

Ворожий дрон уразив автівку "Укрпошти " на Сумщині, а на Запоріжжі пошкоджено відділення

1 хв читати

Ворог уразив безпілотником п’яту за останні місяці автівку АТ "Укрпошта" на Сумщині, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Але головне — що екіпаж живий і здоровий. Після допомоги з боку місцевих мешканців замінили колеса та повернулися на точку базування", – написав Смілянський у Телеграм-каналі в четвер.

За його словами, вночі також було атаковано відділення компанії в селі Новомиколаївка на Запоріжжі: вибито всі вікна та значно пошкоджено будівлю.

"Вже закриваємо вибиті вікна, а завдяки допомозі з боку місцевої влади завтра відкриємось у новому приміщенні — поки будемо шукати постійну локацію ", - зауважив Смілянський.

 

Теги: #удари #укрпошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:28 12.01.2026
Адміністрація Трампа розглядає варіанти ударів по Ірану на тлі масових вбивств протестувальників - ЗМІ

Адміністрація Трампа розглядає варіанти ударів по Ірану на тлі масових вбивств протестувальників - ЗМІ

01:01 11.01.2026
США з партнерами завдали "масштабних ударів" по цілях ІДІЛ у Сирії

США з партнерами завдали "масштабних ударів" по цілях ІДІЛ у Сирії

18:17 08.01.2026
"Нова пошта" та "Укрпошта" продовжують роботу у Дніпропетровській та Запорізькій областях попри знеструмлення

"Нова пошта" та "Укрпошта" продовжують роботу у Дніпропетровській та Запорізькій областях попри знеструмлення

10:04 03.01.2026
Трамп віддав наказ атакувати Венесуелу - ЗМІ

Трамп віддав наказ атакувати Венесуелу - ЗМІ

18:31 02.01.2026
СБС уразили об’єкти росіян на тимчасово окупованій території

СБС уразили об’єкти росіян на тимчасово окупованій території

13:02 25.12.2025
Гендиректор "Укрпошти" сподівається на реалістичні рішення щодо оподаткування посилок

Гендиректор "Укрпошти" сподівається на реалістичні рішення щодо оподаткування посилок

19:52 24.12.2025
У Харкові пожежа через ворожий удар - мер

У Харкові пожежа через ворожий удар - мер

17:02 24.12.2025
"Укрпошта" запустила в обіг поштову марку "Різдвяний янгол"

"Укрпошта" запустила в обіг поштову марку "Різдвяний янгол"

20:46 20.12.2025
Ізраїль готується представити Трампу варіанти нових ударів по Ірану

Ізраїль готується представити Трампу варіанти нових ударів по Ірану

14:31 20.12.2025
Трипільська та Зміївська ТЕС "Центренерго" зазнали понад 200 влучань, втрати від яких у 2024р. становлять понад 12,5 млрд грн – голова НР

Трипільська та Зміївська ТЕС "Центренерго" зазнали понад 200 влучань, втрати від яких у 2024р. становлять понад 12,5 млрд грн – голова НР

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ОСТАННЄ

Зеленський доручив МВС розширити інформування через лінію 112

Зеленський розраховує на збільшення внесків в програму PURL – розмова з Рютте

"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

Колишній топпосадовець Генпрокуратури підозрюється у списанні податків на понад 641 млн грн – НАБУ

Тимошенко повідомила про заблоковані рахунки

Ми розраховуємо на нову програму – президент України главі МВФ на зустрічі у Києві

Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки Росії проти України – Сибіга

Франція замінила США як основний постачальник розвідувальних можливостей для України – Макрон

У п'ятницю у центрі Києва будуть діяти обмеження дорожнього руху через візит іноземних делегацій – поліція

Ексдепутат Богодухівської міськради Харківської області не задекларував нерухомість на майже 144 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА