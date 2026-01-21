Сили безпілотних систем уразили за добу 1225 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1225 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 362 одиниці особового складу, з яких 160 – ліквідовано; 32 точки вильоту БпЛА; 2 танки; 36 артилерійських систем; 53 одиниці автомобільної техніки; 31 мотоцикл; 119 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж січня (01–20.01) знищено/уражено 18890 цілей, з них – 6209 особовий склад противника", - повідомили СБС.