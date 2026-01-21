Захисники України в ніч на 21 січня знищили або подавили 84 з 98 засобів повітряного нападу росіян

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Противник у ніч на 21 січня (з 18:00 20 січня) атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, та 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк, близько 70 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації", - інформують ПС ЗСУ.