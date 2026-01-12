Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Фото: Ґвара

Противник у ніч на 12 січня (з 18:00 11 січня) атакував 156 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим, близько 110 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни", - інформують ПС ЗСУ.

Окрім того влучання 16 ударних БпЛА зафіксовано на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.