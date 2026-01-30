Захисники України в ніч на 30 січня знищили або подавили 80 зі 112 засобів повітряного нападу росіян

Противник у ніч на 30 січня (з 18:00 29 січня) атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл., а також 111 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Донецьк - ТОТ України, близько 70 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях", - інформують ПС ЗСУ.