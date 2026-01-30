Інтерфакс-Україна
08:32 30.01.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 902 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 902 ворожі цілі
Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 902 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 359 одиниць особового складу, з яких 221 – ліквідовано; 43 точки вильоту БпЛА; 1 танк; 13 артилерійських систем; 10 одиниць автомобільної техніки; 26  мотоциклів; 64 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж січня (01–29.01) знищено/уражено 27205 цілей, з них – 8815 особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

