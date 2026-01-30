Сили безпілотних систем уразили за добу 902 ворожі цілі

Фото: https://t.me/robert_magyar

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 902 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 359 одиниць особового складу, з яких 221 – ліквідовано; 43 точки вильоту БпЛА; 1 танк; 13 артилерійських систем; 10 одиниць автомобільної техніки; 26 мотоциклів; 64 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж січня (01–29.01) знищено/уражено 27205 цілей, з них – 8815 особовий склад противника", - повідомили СБС.