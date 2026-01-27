Інтерфакс-Україна
Події
08:04 27.01.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 858 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 858 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 206 одиниць особового складу, з яких 95 – ліквідовано; 44 точки вильоту БпЛА; 3 танки; 15 артилерійських систем; 33 одиниці автомобільної техніки; 9 мотоциклів; 115 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж січня (01–26.01) знищено/уражено 24641 ціль, з них – 7962 особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

