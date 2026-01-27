Інтерфакс-Україна
Події
07:25 27.01.2026

Одна людина постраждала внаслідок нічної атаки російських БпЛА в Миколаївській області

1 хв читати
Одна людина отримала поранення внаслідок нічного нальоту ударних БпЛА ворога на Миколаївську область, повідомив начальник ОВА Віталій Кім в Телеграм-каналі.

"Уночі ворог атакував область БпЛА типу "Shahed 131/136" та безпілотниками-імітаторами різних типів, спрямувавши основний удар по енергетичній інфраструктурі. В Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих БпЛА зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще два. Поранення отримала 59-річна жінка. Стан постраждалої тяжкий, її госпіталізовано в Миколаїв. Надається вся необхідна медична допомога", - написав Кім у Телеграмі.

 

Теги: #миколаївська #обстріли

