Генштаб зафіксував впродовж доби 103 бойові зіткнення

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 103 бойові зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 вівторка.

"За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 99 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7462 дрони-камікадзе та здійснили 3838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 – з реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб