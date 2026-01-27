Інтерфакс-Україна
Події
08:07 27.01.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 103 бойові зіткнення

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 103 бойові зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 вівторка. 

"За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 99 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7462 дрони-камікадзе та здійснили 3838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 – з реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

