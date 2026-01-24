На лінії фронту відбулося 61 боєзіткнення, майже половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту станом на 16:00 суботи, 24 січня, становить 61, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Активніше всього росіяни атакували на покровському напрямку – тут російські окупанти здійснили 27 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Гришине, Іванівка. У деяких локаціях боєзіткнення наразі тривають.

Крім того, на гуляйпільському напрямку агресор 12 разів намагався йти вперед на позиції українських військ у районах.

На південно-слобожанському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення, одне боєзіткнення триває. На куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону один раз, на лиманському напрямку – шість раз, два боєзіткнення досі тривають.

Ще по одній атаці відбили на слов’янському і краматорському напрямках.

На костянтинівському напрямку українські захисники відбивали вісім спроб ворога вклинитися в оборону.

На олександрівському напрямку від початку доби українські оборонці зупинили три штурмові дії ворожих військ.

На оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника.

На придніпровському напрямку загарбники один раз безрезультатно намагалися покращити своє положення у районі Антонівського мосту.