Інтерфакс-Україна
Події
07:16 19.01.2026

Окупанти за добу втратили 1 0200 осіб та 171 од. спецтехніки - Генштаб

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1 020 окупантів, два танки, 39 артсистем, три бронемашини, 765 БПЛА, а також 171 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 227 440 (+1 020) осіб, танків – 11 573 (+2) од., бойових броньованих машин – 23 922 (+3) од., артилерійських систем – 36 333 (+39) од., РСЗВ – 1 617 (+1) од., засоби ППО – 1 278 (+0) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 110 215 (+765) од., крилаті ракети – 4 163 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 74 876 (+170) од., спеціальна техніка – 4 045 (+1) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

