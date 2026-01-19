Трамп заявив про необхідність усунення російської загрози для Гренландії через бездіяльність Данії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що НАТО протягом 20 років закликало Данію відвести російську загрозу від Гренландії, однак Данія не змогла цього зробити.

"НАТО вже 20 років говорить Данії, що "ви повинні відвести російську загрозу від Гренландії". На жаль, Данія не змогла нічого з цим зробити. Тепер настав час, і це буде зроблено!!!" — зазначив Трамп у соціальній мережі Truth Social..