Застосування тарифів до союзників за забезпечення колективної безпеки є абсолютно неправильним – Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на заяву Трампа про запровадження мита на товари з країн, які протидіють заволодінню США Гренландією. Свою позицію Стармер опублікував на платформі X у суботу.

"Наша позиція щодо Гренландії є дуже чіткою – вона є частиною Королівства Данія, і її майбутнє є справою гренландців та данців. Ми також чітко заявили, що безпека в Арктиці є важливою для всього НАТО, і союзники повинні спільно докладати більше зусиль для протидії загрозі з боку Росії в різних частинах Арктики", - написав Сатрмер на X.

Також за оцінкою британського прем'єра "застосування тарифів до союзників за забезпечення колективної безпеки союзників НАТО є абсолютно неправильним". Стармер заявив, що обговорюватиме це питання безпосередньо з адміністрацією США.

