Бенефіціарами протиріч між союзниками є Китай і Росія – Каллас про митні погрози Трампа

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа про запровадження 10% мита на товари з держав, які протидіють планам США заволодіти Гренландією. Свою позицію Каллас виклала на платформі X у суботу.

"Китай і Росія, мабуть, мають чудовий день. Саме вони отримують вигоду від протиріч між союзниками. Якщо безпека Гренландії перебуває під загрозою, ми можемо вирішити це питання всередині НАТО. Тарифи можуть призвести до збідніння Європи та Сполучених Штатів і підірвати наше спільне процвітання. Ми також не можемо дозволити, щоб наш спір відволік нас від нашого основного завдання – допомогти покласти край війні Росії проти України", - написала Каллас на X.

Джерело: https://x.com/kajakallas/status/2012633517486702617?s=20