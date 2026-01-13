Україна очікує від країн ЄС і НАТО дієвої реакції на застосування "Орєшніка" - Кондратюк

Фото: Верховна Рада України

Україна очікує від країн ЄС і НАТО дієвої реакції на застосування "Орєшніка", заявила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"кремль дивиться, чи буде лише занепокоєння, чи будуть конкретні кроки у відповідь. Саме тому ми очікуємо від наших польських партнерів та усіх країн ЄС і НАТО дієвої реакції на застосування "Орєшніка", - заявила Кондратюк на зустрічі з делегацією міжпарламентської групи дружби Польща – Україна на чолі з депутаткою Сейму Катажиною Круляк у Києві.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, Кондратюк зазначила, що застосування зброї, здатної нести ядерні заряди, це чітка демонстрація неготовності Росії до переговорів про мир.

"Це сигнал про подальшу ескалацію та продовження війни. Удар поблизу кордону з Польщею – було здійснено навмисне, щоб цей сигнал почули у Варшаві, Брюсселі, Берліні, Парижі, Вашингтоні. Це був постріл не тільки по Україні, а по Європі, Польщі та США", - акцентувала Кондратюк.

Віцеспікерка переконана, що РФ таким чином свідомо перевіряє, де проходить реальна, а не декларативна "червона лінія" НАТО. За її словами, Польща - країна НАТО, і удар фактично відбувся у зоні прямої безпекової чутливості Альянсу.